Doch nicht Bayern? Jovic will in Frankfurt bleiben

Luka Jovic hat bei Eintracht Frankfurt einen Lauf

Mit zehn Saisontoren führt Luka Jovic die Torjägerliste der Fußball-Bundesliga gemeinsam mit Paco Alcácer von Borussia Dortmund an. Aus diesem Grund wurde der Angreifer zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern und anderen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Jetzt stellte der der 20-Jährige aber einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt in Aussicht.

"Wir Spieler müssen darüber gar nicht nachdenken. Die Verantwortlichen im Verein werden das entscheiden. Was mich betrifft, würde ich gern bei Eintracht bleiben", verriet Jovic gegenüber der "Bild", der zuletzt immer wieder intensiv mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht wurde.

"Es ist schön, wenn so große Klubs an einen wie mich denken. Aber ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde und denke nur an das nächste Spiel", so Jovic über die angeblichen Begehrlichkeiten des Konkurrenten.

Luka Jovic traut Eintracht Frankfurt Großes zu

Zuletzt musste die Eintracht zwei Niederlagen einstecken. Dennoch liegt das Team von Trainer Adi Hütter in der Bundesliga auf einem respektablen fünften Platz. "Wenn wir die Champions League erreichen, werden sie mich hier nicht los", scherzte der Stürmer über eine mögliche Teilnahme an der Königsklasse.

Obwohl die Frankfurter mit dem DFB-Pokalsieg in 2018 das beste Jahr der jüngeren Vereinsgeschichte spielten, glaubt Jovic an eine Steigerung in 2019: "Ich bin sicher, dass das noch zu toppen ist! Vor allem, dass wir als Mannschaft noch mehr Erfolg haben werden."