Eindhoven nimmt Kontakt zu Arjen Robben auf

Arjen Robben verlässt den FC Bayern nach der Saison

Nachdem Arjen Robben sein Aus beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern verkündet hat, bringen sich vor allem Klubs aus seiner niederländischen Heimat in Stellung. Neben Robbens Jugendklub FC Groningen, hat auch PSV Eindhoven Interesse bekundet.

"Es gab einen Kontakt. Mark van Bommel, der mit Arjen zusammenspielte, hat ihm eine Nachricht geschickt. Es liegt nun an Arjen, die richtige Entscheidung zu treffen", sagte Eindhoven-Geschäftsführer Toon Gerbrand zur Zeitung "Omroep Brabant".

Robben spielte schon von 2002 bis 2004 bei Eindhoven, ehe es den Flügelflitzer zum FC Chelsea zog. Über eine zweijährige Station bei Real Madrid landete der ehemalige Nationalspieler 2009 beim FC Bayern.

Beim deutschen Rekordmeister stand er fünf Jahre lang zusammen mit van Bommel, dem jetzigen Trainer von PSV, auf dem Platz. Die beiden Holländer kennen sich außerdem bestens aus der Nationalmannschaft.

Schon kurz nach Robbens Verkündung über das Aus in München, brachte sich der FC Groningen in Stellung. "Es wäre der ultimative Traum, wenn er seine aktive Karriere beim FC Groningen beenden würde. Und man kann träumen oder?", so Klub-Manager Hans Nijland im "Dagblad Noorden".

Doch ob Robben auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist, oder seine Fußball-Schuhe an den Nagel hängen will, ist derzeit wohl nicht klar. Zuletzt kokettierte der 34-jährige Bayern-Star mit einem Karriereende.

"Vielleicht höre ich ganz auf", erklärt Robben im "kicker"-Interview. "Wenn ein Angebot kommt, von dem ich zu hundert Prozent überzeugt bin und sage, das ist noch mal was Schönes, das will ich machen, dann spiele ich weiter. Wenn das ideale Angebot nicht kommt, dann kann auch Schluss sein."