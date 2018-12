Enthüllt: Klopp wollte DFB-Star statt Salah

Dass Mo Salah in Liverpool gelandet ist, war auch dem Zufall geschuldet

Mit der Verpflichtung von Mohamed Salah ist Jürgen Klopp und dem FC Liverpool im Sommer 2017 einer der größten Volltreffer der jüngeren Fußball-Geschichte gelungen. Nun kam heraus: Der deutsche Cheftrainer wollte den Ägypter ursprünglich gar nicht verpflichten und schielte stattdessen auf einen Spieler aus der Bundesliga.

Mit 57 Toren in 75 Pflichtspielen für den FC Liverpool zählt Mo Salah in den letzten eineinhalb Jahren zu den erfolgreichsten Stürmern der Welt. Der Ägypter, der im Sommer 2017 für eine Basisablöse in Höhe von 42 Millionen Euro vom AS Rom an die Anfield Road wechselte, ist einer der Garanten für den Höhenflug der Reds. Dass es überhaupt soweit kommen konnte, ist auch einem deutschen Nationalspieler zu verdanken.

Wie die renommierte englische "Times" nun enthüllte, wollte Jürgen Klopp im Sommer 2017 ursprünglich nicht Salah, sondern Julian Brandt von Bayer Leverkusen verpflichten. Dem damals 21-Jährigen traute Klopp demnach eher zu, in die Rolle des Stürmers zu schlüpfen. Erst nach der Absage Brandts habe Liverpool-Sportdirektor Michael Edwards den Ex-BVB-Coach von der Verpflichtung des Ägypters überzeugt.

Klopp denkt weiter über Brandt-Transfer nach

Komplett vom Tisch soll das Thema Brandt an der Merseyside allerdings nicht sein. Angeblich hat Klopp eine Verpflichtung Brandts noch nicht aus den Augen verloren. So soll der deutsche Chefcoach den Nationalspieler weiterhin als Option für die Zukunft betrachten.

Dies gilt allerdings auch für den FC Bayern, der in der Vergangenheit mehrfach beim 22-Jährigen anklopfte. Zwar hat es keine konkreten Verhandlungen mit dem Rekordmeister gegeben, allerdings habe es "zwischenzeitlich mal einen gewissen Austausch" gegeben, gestand Brandt vor wenigen Wochen im Gespräch mit der "SportBild".