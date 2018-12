Fortuna mit großer Begeisterung gegen den BVB

Friedhelm Funkel und die Fortuna treffen am Dienstag auf den BVB

Der Coup im Hinterkopf ist die perfekte Motivation. Vor der "Mammutaufgabe" gegen den Herbstmeister Borussia Dortmund, wie es Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel treffend beschreibt, kreisen die Gedanken beim Aufsteiger auch um das denkwürdige 3:3 bei Bayern München am 24. November.

"Das ist natürlich ein Thema. Ich werde bei der Mannschaftssitzung noch einmal darauf hinweisen, dass wir bislang gegen die Champions-League-Anwärter immer gut mitgehalten haben", sagte der 65-jährige Funkel vor dem Duell am Dienstag. Er fügte kämpferisch an: "Wir gehen die Aufgabe mit kühlem Kopf, aber großer Begeisterung an und wollen mit Spaß und Freude erneut für eine Überraschung sorgen."

Nach dem jüngsten 2:0 gegen den SC Freiburg könne seine Mannschaft beim Einstand des neuen Sportvorstands Lutz Pfannenstiel mit breiter Brust gegen Dortmund antreten. "Wir werden nichts verschenken und auch gegen Dortmund versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern. Wir werden auch das Spiel nach vorne nicht vergessen. Wir wissen aber, dass Dortmund haushoher Favorit ist", sagte Funkel.

Düsseldorf freut sich auf das "Bonusspiel" gegen den BVB

Sein Verteidiger Niko Gießelmann fühlt sich in der Rolle des krassen Außenseiters, der letztmals 1997 gegen die Borussia gewann, wohl. "Gegen Dortmund erwarten die meisten nicht viel von uns, da können wir befreit aufspielen."

Dass die Fortuna gegen namhafte Gegner wie München, Hoffenheim (2:1) oder Hertha (4:1) sehr gut ausgesehen hat, macht Mut, wie Matthias Zimmermann verdeutlichte: "Wir haben gegen Dortmund absolut nichts zu verlieren, aber wir wollen ihnen ein Bein stellen."

Für Kaan Ayhan, zweifacher Torschütze gegen Freiburg, ist es ein "Bonusspiel". Viel wichtiger sei das letzte Spiel des Jahres am kommenden Samstag beim direkten Konkurrenten und Tabellenletzten Hannover 96.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels gegen Dortmund vor 54.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena zog Funkel schon ein positives Fazit für 2018. "Das erste Heimspiel des Jahres haben wir gegen Erzgebirge Aue bestritten, das letzte gegen den Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund. Das sagt alles aus über unsere Entwicklung in diesem Jahr."