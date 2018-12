Golden Boy de Ligt erteilt Bayern eine Absage

Matthijs de Ligt (r.) wird vorerst nicht mit Bayerns Robert Lewandowski zusammenspielen

Anfang Dezember hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Interesse des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München an Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam bestätigt. Nun hat sich der Abwehrspieler selbst geäußert - und macht Bayern-Fans wenig Hoffnung.

"Ich denke nicht an das Transferfenster", sagte der 19-Jährige am Rande der Verleihung zum Golden Boy 2018 gegenüber "Sky Italia": "Ich konzentriere mich ganz auf die Gegenwart. Ich denke nicht an die Möglichkeit, Ajax zu verlassen - und ich denke nicht darüber nach, in welcher Liga ich in Zukunft spielen könnte."

Neben dem FC Bayern wird immer wieder der FC Barcelona als möglicher neuer Klub des Niederländers gehandelt. Auch der italienische Rekordmeister Juventus soll großes Interesse haben. Der Innenverteidiger könne sich demnach aussuchen, zu welchem Topklub Europas er wechselt.

Auf die Frage, ob Matthijs de Ligt künftig lieber mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo zusammenspielen würde, entgegnete der Youngster aber cool: "Ich ziehe es vor, mit Ziyech bei Ajax zu spielen."

De Ligt ist aus dem aktuellen Ajax-Kader jedoch keinesfalls das einzige Zielobjekt der Spitzenklubs. Auch Mittelfeldspieler Frenkie de Jong steht längst auf den Zetteln der Konkurrenz. Allen voran Paris Saint-Germain macht sich dem Vernehmen nach Hoffnungen auf eine Verpflichtung.

Absage an die Bayern: Van der Sar wiegelt ab

Der Geschäftsführer bei Ajax, Edwin van der Sar, sprach gegenüber "ESPN" nun ein Machtwort aus: "Nein, nein, nein! Wir werden keinen Spieler mitten in der Saison verkaufen, keine Chance. Wenn du in finanziellen Schwierigkeiten steckst, könntest du das in Betracht ziehen, aber für uns kommt das nicht infrage."

Gerade der 21-jährige Mittelfeldspieler de Jong scheint für den deutschen Rekordmeister Bayern München dennoch interessant zu sein. "Ich kenne ihn schon lange. Er hat sich sehr gut entwickelt. Er spielt in der Nationalmannschaft, er spielt bei Ajax hervorragend. Das ist ein guter Spieler, keine Frage", schwärmte Salihamidzic vor Kurzem.

Ajax-Coach Erik ten Hag bestätigte das Interesse der Bayern gegenüber der "Sport Bild". "Alle Top-6-Klubs Europas sind hinter Matthijs und Frenkie her", so der 48-Jährige: "Ich kann Bayern aber auch sagen: Es gibt bei uns keine Ausstiegsklauseln mehr. Den Preis bestimmt Ajax. Das gibt dem Verein zumindest finanziell ein Stück Planungssicherheit."

150 Millionen Euro soll das Paket aus de Jong und de Ligt kosten. Doch ein Wechsel kommt wohl frühstens im Sommer infrage.