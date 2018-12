Fortuna dank BVB-Coup mit breiter Brust nach Hannover

Bei Fortuna Düsseldorf herrschte nach dem Sieg über den BVB Erleichterung

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat durch ein sensationelles 2:1 gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund die direkte Abstiegszone verlassen und will im Kellerduell am kommenden Samstag bei Hannover 96 einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Aus den Lautsprechern dröhnte "Tage wie diese" von den Toten Hosen und die Düsseldorfer Profis gröhlten glückselig jede Zeile des Megahits der Fortuna-Ehrenmitglieder mit. "Diesen Sieg müssen und werden wir genießen. Wir haben es defensiv hervorragend gemacht", freute sich der überglückliche Abwehrspieler Nico Gießelmann nach dem sensationellen 2:1 (1:0) des Aufsteigers gegen Bundesliga-Herbstmeister Borussia Dortmund.

Marcel Sobottka, der nach wochenlanger Verletzungspause ein beeindruckendes Comeback gegeben und BVB-Superstar Marco Reus den Schneid abgekauft hatte, stand nach dem neuerlichen Coup des Abstiegskandidaten ebenfalls gewaltig unter Strom: "Dass wir die Ersten in dieser Saison sind, die Dortmund schlagen, ist etwas ganz Besonderes. Wenn uns das Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, nachdem wir Erzgebirge Aue im Januar 2:1 zu Hause geschlagen haben, hätte das wohl niemand geglaubt. Es war eine unfassbare Teamleistung", sagte der Defensivspieler, der auch Minuten nach Abpfiff noch am ganzen Körper zitterte.

Fortuna glänzt gegen den BVB und FC Bayern

Nach dem Sprung der Fortuna, die einen Monat zuvor bereits durch ein 3:3 bei Rekordmeister Bayern München ein starkes Lebenszeichen gesendet hatte, auf einen Nichtabstiegsplatz, herrschte Freude pur bei den Rheinländern. Bayern-Schreck Dodi Lukebakio (22.), der an der Isar alle drei Treffer erzielt hatte, und Jean Zimmer (56.) mit einem Traumtor hatten zuvor die ausverkaufte Arena - bis auf den BVB-Block - zum Beben gebracht.

"Was meine Mannschaft auf den Platz gebracht hat, war großartig. Dass wir gegen Dortmund gewonnen haben, ist keine Normalität. Dafür braucht man schon eine außergewöhnliche Leistung", lobte Trainerfuchs Friedhelm Funkel, der sein Team mit einer emotionalen Ansprache für das Duell David gegen Goliath heiß gemacht hatte.

Sieg gegen BVB gibt "auch nur drei Punkte"

Funkel stellte bei alle Euphorie aber klar: "Das sind auch nur drei Punkte. Wir müssen in Hannover nachlegen, dann können wir zufrieden in die Winterpause gehen und in Ruhe Weihnachten feiern." Das Kellerduell bei den Niedersachsen am Samstag ist für Düsseldorfs neuen Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, der an seinem zweiten Arbeitstag für den zweimaligen DFB-Pokalsieger eine Hälfte auf der Tribüne und eine auf der Bank verfolgte, ein "Sechs-Punkte-Spiel".

Nach erstmals zwei Siegen am Stück in dieser Saison reist Fortuna auf alle Fälle mit breiter Brust zu seinem direkten Konkurrenten, wie auch der starke Kevin Stöger verdeutlichte: "Auf diesen Sieg können wir stolz zurückblicken, doch ab Donnerstag muss der Fokus auf Hannover liegen. Wir müssen am Samstag noch einmal alles raushauen - dafür gibt uns dieses Spiel natürlich Selbstvertrauen."