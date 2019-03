Haching stoppt Pleitenserie in Würzburg

Unterhaching feiert einen Sieg in Würzburg

Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat zum Abschluss des 26. Spieltags den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2019 gefeiert. Bei den Würzburger Kickers setzten sich die Gäste mit 1:0 (1:0) durch und beendeten damit eine Serie von vier Niederlagen nacheinander. Würzburg musste dagegen nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen wieder einen Dämpfer hinnehmen.

Das sehenswerte Siegtor erzielte Stefan Schimmer, der in der 17. Minute per Dropkick traf und sein zehntes Saisontor feierte. In der hitzigen Schlussphase flogen zunächst Hachings Alexander Winkler mit Gelb-Rot (90+1.) und kurz darauf auch Würzburgs Phil Ofosu-Ayeh nach einer Tätlichkeit mit Rot (90+3.) vom Platz.

In der Tabelle schob sich Unterhaching (6.) mit 38 Punkten an Würzburg (8./36 Zähler) vorbei und hat bei einem noch auszutragenden Nachholspiel sieben Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei.

Würzburg: Drewes - Patrick Göbel (65. Ofosu-Ayeh), Hägele, Schuppan, Kurzweg (72. Breitkreuz) - Gnaase, Bachmann - Kaufmann, Skarlatidis (46. Mast) - Ademi, Baumann. - Trainer: Schiele

Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Endres, Greger, Winkler - Marseiler (75. Dombrowka), Stahl, Kiomourtzoglou, Bigalke (68. Widemann) - Hain, Schimmer. - Trainer: Schromm

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tor: 0:1 Schimmer (17.)

Zuschauer: 4543

Rote Karte: Ofosu-Ayeh nach einer Tätlichkeit (90.+3)

Gelb-Rote Karte:Winkler wegen wiederholten Foulspiels (90.+1)

Gelbe Karten: - Endres, Schwabl, Bigalke