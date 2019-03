HSV mit kurioser Zettel-Panne gegen Greuther Fürth

Hannes Wolf nahm die Zettel-Affäre gelassen hin

Der Hamburger SV feierte gegen Greuther Fürth einen 1:0-Last-Minute-Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Zuvor sorgte allerdings eine Zettel-Panne für Aufregung im Lager der Rothosen.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Hee-Chan Hwang (38.) hatte HSV-Trainer Hannes Wolf seinem Mittelfeldspieler Gotoku Sakai einen Zettel mit taktischen Anweisen zugesteckt, den der Japaner wenig später ins Seitenaus warf - direkt vor die Bank der Fürther. Deren Co-Trainer Andre Mijatovic nahm das zusammengeknüllte Papier auf und las sich Wolfs Instruktionen auf der Trainerbank durch.

Siegtorschütze Aaron Hunt wollte die Panne nach dem Spiel allerdings nicht überbewerten. "Das sind Nebensächlichkeiten. Vielleicht nicht ganz so schlau, aber darauf kommt es am Ende nicht an", erklärte der HSV-Kapitän.

Auch Hamburg-Coach Wolf nahm den Fauxpas gelassen: "Es ist schnuppe, wir haben in der Halbzeit eh nochmal umgestellt."

Was Papierkugeln angeht, ist der HSV vorbelastet. 2009 versprang Michael Gravgaard im Halbfinale des UEFA-Cups der Ball durch den "Fremdkörper" auf dem Platz. Die anschließende Ecke brachte dem Erzrivalen Werder Bremen den vorentscheidenden Treffer zum 3:1 ein.