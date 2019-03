Lasogga über neuen Vertrag: "Alles offen"

Pierre-Michel Lasogga ist bester HSV-Torschütze in dieser Saison

Pierre-Michel Lasogga vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat einmal mehr durchblicken lassen, sich einen Verbleib beim HSV über das Saisonende hinaus gut vorstellen zu können.

Gegenüber der "Sport Bild" betonte er seine besondere Verbindung zu dem Klub, bei dem er seit 2013 unter Vertrag steht: "Mir ist bewusst, was mir dieser Verein bedeutet, was ich mit ihm schon alles durchgemacht habe. Wenn das spurlos an einem vorbeigehen würde, wäre ich kein Fußballer mit Herz und Seele", so der 27-jährige Mittelstürmer der Rothosen, der zuletzt vor drei Wochen für Hamburg erfolgreich war.

Das Arbeitspapier des einstigen U-Nationalspielers läuft in diesem Sommer aus. Lasogga gilt mit einem Jahresgehalt von rund 3,4 Millionen Euro als teuerster Spieler der 2. Bundesliga.

Vor einigen Wochen hatte der Torjäger im "NDR-Sportclub" bestätigt, auch zu möglichen Gehaltseinbußen bereit zu sein, um einen neuen Vertrag beim einstigen Bundesliga-Dino zu erhalten: "Natürlich. Ich verweigere nicht, für weniger zu spielen", meinte Lasogga damals.

Im Moment sei noch "alles offen", was eine mögliche neue Unterschrift unter einen neuen Kontrakt anbelangt. Viel wird vor allem davon abhängen, ob dem HSV die direkte Rückkehr in die Bundesliga gelingen wird.