Eintracht Frankfurt wohl auch in Mailand ohne Rebic

Ante Rebic fehlt Eintracht Frankfurt weiterhin

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Inter Mailand am Donnerstag auf Vize-Weltmeister Ante Rebic verzichten.

"Ich habe wenig Hoffnung, es sieht nicht besonders gut aus", sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner nach dem 3:0 (0:0) der Hessen am Montagabend in der Liga bei Fortuna Düsseldorf.

Rebic hatte sich beim 3:2 gegen die TSG Hoffenheim am 2. März das rechte Knie verdreht und war anschließend zur Behandlung bei einem Arzt seines Vertrauens nach Belgrad gereist. Am Dienstag wurde er in Frankfurt zurückerwartet.

Sein Vertreter Goncalo Paciencia hatte in Düsseldorf in der 48. Minute das 1:0 für die Gäste erzielt. "Er hat nicht nur wegen seines Tores gut gespielt. Wir haben zum Glück viele gute Stürmer, auf die wir uns verlassen können", sagte Hübner über den Portugiesen.