Vor Bayern-Spiel: Schwarz verzichtet auf Tipps von Klopp

Sandro Schwarz ist gut mit Jürgen Klopp befreundet

Trainer Sandro Schwarz von Mainz 05 hat vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag bei Rekordmeister Bayern München (18 Uhr) keine Tipps von Kumpel Jürgen Klopp eingeholt.

"Wir hatten nur einen kurzen SMS-Kontakt, da ging es aber nicht um den Matchplan. In der SMS standen nur Emojis", verriet Schwarz am Freitag.

Klopp und der FC Liverpool hatten die Bayern am Mittwoch durch ein 3:1 im Achtelfinal-Rückspiel aus der Champions League geworfen. "Man darf jetzt keine Querverbindungen zum FC Liverpool ziehen", warnte Schwarz.

"Wir brauchen gegen Bayern alles, was in uns steckt", meinte der Coach, der in München neben Phillipp Mwene (Knie-OP) und Gerrit Holtmann (Muskelverletzung) auch auf Emil Berggreen (grippaler Infekt) verzichten muss.

Schwarz sieht für seine Mannschaft durch das Scheitern der Bayern in der Champions League keinen besonderen Vorteil. "Das sind absolute Top-Spieler, die zum siebten Mal in Folge deutscher Meister werden wollen. Von daher werden wir uns nicht damit beschäftigen, wie ihre mentale Stimmung sein wird", meinte Schwarz.