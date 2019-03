Bericht: Havertz beim FC Bayern vorerst kein Thema mehr

Kai Havertz steht für 2019 wohl nicht ganz oben auf dem Münchner Wunschzettel

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München hat vorerst Abstand von einer Verpflichtung des Mittelfeldjuwels Kai Havertz von Bayer Leverkusen genommen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen des Fußball-Fachmagazins "kicker" soll der amtierende Deutsche Meister nicht an einem Transfer des U-Nationalspielers in diesem Sommer interessiert sein.

Der 19-Jährige ist in Leverkusen unumstrittener Stammspieler und hat bisher in jedem Saisonspiel auf dem Feld gestanden. Nicht zuletzt dank seiner zehn Ligatreffer in 2018/2019 hat Havertz bei zahlreichen europäischen Top-Klubs auf sich aufmerksam machen können.

Zuletzt wurde immer wieder darüber spekuliert, ob die Werkself ihr größtes Talent in diesem Sommer ziehen lassen muss. Vor allem der FC Bayern galt dabei als heißester Favorit auf eine Verpflichtung des beidfüßigen Mittelfeldspielers.

Werners Ablösesumme wird intensiv verhandelt

Laut dem "kicker"-Bericht treiben die Bayern derzeit allerdings die Sommer-Transfers von Lucas Hernández (Atlético Madrid) sowie von Timo Werner voran. Der Stürmerstar von RB Leipzig gilt als Wunschspieler der Münchner Verantwortlichen. In den kommenden Wochen solle intensiv mit den Roten Bullen über eine mögliche Ablöse des Nationalspielers verhandelt werden, der vertraglich noch bis 2020 an Leipzig gebunden ist.

Der Leverkusener Havertz hingegen hat noch drei Jahre lang Vertrag bei Bayer. Der Tabellenfünfte der Bundesliga selbst hat bereits mehrfach durchklingen lassen, den zweifachen Nationalspieler unbedingt im Klub halten zu wollen.