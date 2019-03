HSV-Bankdrücker Arp schon in diesem Jahr zum FC Bayern?

Fiete Arp blickt auf eine bisher dürftige Saison zurück

Eigentlich sollte es in dieser Saison den großen Durchbruch geben. Doch anstatt sich beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV endgültig als Profi durchzusetzen, schmort Top-Talent Fiete Arp in der laufenden Spielzeit mehr auf der Bank.

Unter HSV-Coach Hannes Wolf kommt das Sturm-Juwel momentan gar nicht zum Zuge, bringt es insgesamt in 2018/2019 auf mickrige 384 Einsatzminuten in der 2. Bundesliga. Auf ein Ligator für die Rothosen wartet der 19-Jährige bereits seit Anfang November 2017.

Mittlerweile mehren sich die Spekulationen, dass Arp die Hamburger bereits in diesem Sommer verlassen könnte. Cheftrainer Hannes Wolf stellte zwar in Aussicht, künftig wieder vermehrt auf den U19-Nationalmannschaftskapitän zurückzugreifen, doch dafür müsse der Stürmer "einfach wieder besser trainieren".

Entscheidet sich der Rechtsfuß gegen eine weitere Saison bei den Hamburgern, könnte er bereits nach der laufenden Saison zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München wechseln.

Vertraglich ist mit dem Bundesliga-Tabellenführer vereinbart, dass Arp spätestens im Sommer 2020 an die Säbener Straße wechselt. Der Spieler selbst könne aber entscheiden, den Schritt zum deutschen Branchenprimus schon ein Jahr vorher zu wagen.

Beim HSV derzeit nur Bankdrücker hinter Platzhirsch Lasogga

Derzeit scheint es nicht mehr unwahrscheinlich, dass das Offensiv-Juwel den einstigen Bundesliga-Dino bereits in diesem Jahr verlassen wird. Die Chancen auf Startelfeinsätze in der 2. Bundesliga stehen derzeit schlecht, hat der HSV mit Torjäger Pierre-Michel Lasogga doch einen derzeit unumstrittenen Platzhirschen in vorderster Reihe stehen.

Auch beim FC Bayern würde Arp mit großer Wahrscheinlichkeit zunächst auf keine Einsatzzeiten von Beginn an kommen, dürfte sich sportlich dennoch schneller entwickeln als in der Hansestadt.

Bayern-Cheftrainer Niko Kovac zeigte sich sehr angetan vom künftigen Münchner, garantierte bereits öffentlich, dass Arp "in den nächsten Jahren Nationalspieler wird".

Auch die Trainings- und vor allem Spielweise der Bayern dürfte dem Jungprofi viel mehr entgegen kommen. Eine endgültige Entscheidung, ob Arp im Sommer 2019 oder erst 2020 vom Norden in den Süden wechseln wird, steht noch aus.