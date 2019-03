DFB-Pokal der Frauen: Beide Halbfinal-Spiele im Free-TV

DFB-Pokal: Neuauflage des Vorjahresfinales im Free-TV

Die beiden Halbfinal-Spiele im DFB-Pokal der Frauen werden im Free-TV zu sehen sein. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit.

Die Neuauflage des Vorjahresfinales von Titelverteidiger VfL Wolfsburg bei Bayern München am 31. März (15:15 Uhr) wird in der "ARD" übertragen, das badische Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg (13:05 Uhr) im "SWR". Das Endspiel findet am 1. Mai (17:15 Uhr) in Köln statt.