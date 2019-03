Finaldurchgang: Rapid startet gegen die Admira

Der Spielplan für oberes und unteres Playoff ist fixiert

Der Spielplan für Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga steht fest. Tabellenführer Red Bull Salzburg empfängt zum Auftakt die Austria, Rapid hat tags zuvor die Admira zu Gast.

Die Paarungen des Finaldurchgangs der österreichischen Bundesliga sind fixiert. Meister- und Qualifikationsgruppe wurden komplett ausgelost, am letzten März-Wochenende starten die beiden Playoffbewerbe.

Den Auftakt werden am Samstag, dem 30. März, die Partien der unteren sechs machen. Rapid Wien beginnt die Qualigruppe mit einem Heimspiel gegen die Admira. Außerdem gastiert Mattersburg in Altach sowie Wacker Innsbruck in Hartberg.

In der Meistergruppe startet Sturm Graz gegen Überraschungsteam St. Pölten, der WAC empfängt den Tabellenzweiten LASK. Im Schlager der Runde stehen sich zum Abschluss des Auftaktwochenendes Red Bull Salzburg und die Wiener Austria gegenüber.

red