Bedient sich der VfB Stuttgart in der Ligue 1?

Marcus Coco ist beim VfB Stuttgart im Gespräch (Bildquelle: ouest-france.fr)

Obwohl der Bundesliga-Verbleib des Fußball-Traditionsvereins VfB Stuttgart noch lange nicht gesichert ist, feilen die Verantwortlichen im Hintergrund bereits an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue Saison. Eine Verstärkung für die Offensive könnte aus Frankreich kommen.

So berichtet die "Bild", dass die Schwaben an Marcus Coco vom Ligue-1-Klub EA Guingamp interessiert sind. Der 22-Jährige fühlt sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten. In der laufenden Saison sammelte der französische U21-Nationalspieler vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen).

Im vergangenen Oktober sollen VfB-Scouts vor Ort gewesen sein, als Coco die "Bleuets" gegen die Türkei zum Sieg schoss. Auch für das Kräftemessen mit den deutschen Junioren am Donnerstag in Essen haben sich die Stuttgarter Talentspäher angemeldet.

Cocos Vertrag bei Guingamp läuft 2020 aus, exorbitante Ablöseforderungen sind demnach unwahrscheinlich. Freilich weiß das auch die Konkurrenz aus dem In- und Ausland, sogar beim FC Arsenal wurde der Youngster bereits gehandelt.

Fest steht: Nur wenn der VfB erstklassig bleibt, besteht die Chance, Coco von einem Wechsel ins Ländle zu überzeugen. Umso wichtiger, dass die Weinzierl-Elf den leichten Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzt ...