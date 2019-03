Medien: BVB verliert Poker um Eggestein

Maximilian Eggestein wird seinen Vertrag bei Werder Bremen wohl verlängern

Der BVB muss seinen ursprünglichen Plan bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison offenbar über Bord werfen. Obwohl sich die Schwarz-Gelben seit Wochen intensiv um die Dienste von Werder Bremens Maximilian Eggestein bemühen, geht der Tabellenzweite in dem Poker um den Nationalspieler wohl leer aus.

Dass der BVB seit einigen Wochen großes Interesse an Maximilian Eggestein von Werder Bremen zeigt, ist ein offenes Geheimnis. Manche Medien berichteten bereits von einem offiziellen Angebot, die "Sport Bild" bestätigt dies nicht, schreibt aber immerhin davon, dass die Dortmunder ihr Interesse "mehrfach hinterlegt" hätten. Zum gewünschten Ziel werden die Avancen des BVB aller Voraussicht nach jedoch nicht führen.

Die Tendenz gehe derzeit in Richtung Vertragsverlängerung, heißt es. Einziger Streitpunkt: Die im neuen Vertrag festgelegte Ablösesumme. Das Eggestein-Lager soll auf eine moderate Summe bestehen, um einen Wechsel in den kommenden Jahren leichter zu machen.

Werder hat dagegen spätestens nach der Nominierung des 22-Jährigen in die Nationalmannschaft ein Argument für eine deutlich höhere Ablösesumme auf seiner Seite. Wer in den Gesprächen letztlich den längeren Atem beweist und seine Wünsche durchsetzt, steht in den Sternen.

Auch wie der Poker um den Mittelfeldspieler, der aktuell noch bis 2020 an die Werderaner gebunden, ausgeht, ist Stand jetzt offen. Dass der BVB den Zuschlag bekommt, wird allerdings immer unwahrscheinlicher.