FC Bayern holt Remis in Prag

Rolfö (r.) erzielte den Auswärtstreffer für die Bayern

Frauenfußball-Vizemeister Bayern München hat sich eine passable Ausgangsposition für den erstmaligen Halbfinaleinzug in der Champions League erarbeitet. Der Bundesliga-Tabellenzweite kam im Viertelfinal-Hinspiel bei Slavia Prag zu einem 1:1 (0:0).

Keine zwei Minuten nach ihrer Einwechslung erzielte Fridolina Rolfö (62.) die verdiente Führung für die Bayern vor 6822 Zuschauern in der Eden Arena. Slavia-Kapitänin Katerina Svitkova (73.) glich per 30-Meter-Schuss aus. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (19:30 Uhr) am FC Bayern Campus statt.

Am späteren Abend (20:45 Uhr) ist auch noch der deutsche Double-Gewinner VfL Wolfsburg gefordert. Der zweimalige Champion tritt in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels zum Hinspiel bei Titelverteidiger Olympique Lyon an.