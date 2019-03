Bestätigt! Werder-Star bleibt über die Saison hinaus

Theodor Gebre Selassie bleibt Werder erhalten

Gute Nachrichten für Fans und Verantwortliche des SV Werder Bremen: Mit Theodor Gebre Selassie bleibt ein Leistungsträger auch für die Spielzeit 2019/2020 erhalten. Das bestätigte Frank Baumann.

"Theo wird auch nächste Saison für uns spielen", sagte der Geschäftsführer am Freitag gegenüber der "Deichstube". Gebre Selassies Vertrag wäre zum 30. Juni 2019 ausgelaufen, hat sich aber offenbar aufgrund einer Klausel, die bei einer bestimmten Anzahl an Spielen aktiviert wird, verlängert.

Baumann hielt sich dahingehend jedoch bedeckt. "Wir geben keine Vertragsdetails mehr bekannt. Es ist doch egal, wie der Vertrag von Theo gestaltet ist. Es zählt doch nur, dass er das Werder-Trikot trägt", sagte der 43-Jährige.

So oder so: Mit der Verlängerung des tschechischen Nationalspielers hat Werder eine wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht. Der 32-Jährige ist Dauerbrenner auf der rechten Abwehrseite der Hanseaten.

In 26 Liga-Spielen stand der Routinier in der laufenden Saison auf dem Feld, erzielte dabei zwei Tore und legte zudem drei Treffer auf. Mit Felix Beijmo, der bis 2022 an den Verein gebunden ist, hat Werder zudem einen Backup in der Hinterhand, der nach und nach an die Mannschaft herangeführt werden soll.