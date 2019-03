Kroatien verliert trotz Bundesliga-Power in Ungarn

Zlatko Dalic verlor mit Kroatien 1:2 in Ungarn

Vize-Weltmeister Kroatien hat in der EM-Qualifikation eine überraschende Pleite hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Trainer Zlatko Dalic unterlag 1:2 (1:1) in Ungarn, nachdem der Favorit zum Auftakt der Gruppe E nur ein mühevolles 2:1 gegen Außenseiter Aserbaidschan gelungen war.

Frankfurts Torjäger Ante Rebic (13.) hatte die Kroaten in Führung geschossen, der Hoffenheimer Stürmer Adam Szalai glich in der 34. Minute für den Gastgeber aus. Zuvor waren die Kroaten das ein ums andere Mal an Peter Gulacsi von RB Leipzig im ungarischen Tor gescheitert. Mate Patkai gelang in der 76. Minute der Siegtreffer für die Ungarn.

In Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) und Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), der gegen Aserbaidschan den Siegtreffer erzielt hatte, standen neben Rebic noch zwei weitere Bundesliga-Legionäre in der Startelf des Weltranglistenvierten.

Im zweiten Spiel dieser Gruppe besiegte Wales dank eines frühen Treffers von Daniel James (5.) die Slowakei 1:0 (1:0) und feierte damit einen gelungen Auftakt in die Qualifikation. Für die Slowaken, bei denen die beiden Hertha-Profis Peter Pekarik und Ondrej Duda in der Startelf standen, war es die erste Niederlage, nachdem sie zum Auftakt Ungarn 2:0 geschlagen hatten.