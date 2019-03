Tolisso fühlte sich "wie im Gefängnis"

Corentin Tolisso steht vor dem Comeback beim FC Bayern

Nach seinem Kreuzbandriss im September 2018 peilt Corentin Tolisso beim FC Bayern München zeitnah das Comeback an. Womöglich noch im April wird der französische Weltmeister wieder für den deutschen Fußball-Rekordmeister auf dem Rasen stehen - das Ende einer langen Leidenszeit.

Während seiner Reha habe er sich vier Monate lang "wie im Gefängnis gefühlt", kommentierte Tolisso laut "kicker" seine Leidenszeit.

Deswegen vermied es der 24-Jährige, sich detailliert mit der Wiederherstellung seiner Gesundheit zu beschäftigen. "Ich habe mir bis heute meinen Reha-Plan überhaupt nicht angeschaut, weil ich mir zu viele Gedanken machen würde."

Als er auf den Trainingsplatz zurückgekehrte, sei er "sofort wieder ein anderer Mensch" gewesen, so der Mittelfeldspieler. "Endlich wieder Rasen unter den Füßen, endlich wieder frische Luft."

Er wolle nun "nicht so schnell wie möglich, sondern so fit wie möglich" in den Spielbetrieb zurückkehren, sagte Tolisso. "Aber ich bin mir sicher, dass ich in dieser Saison noch Spiele für den FC Bayern bestreiten werde."