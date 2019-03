Medien: Bayern baggert wieder an Vize-Weltmeister

Mateo Kovacic kickt derzeit für den FC Chelsea

Die Transfer-Offensive von Fußball-Bundesligist Bayern München ist längst beschlossene Sache. Im Zuge der personellen Neuausrichtung könnte es auch Vizeweltmeister Mateo Kovacic an die Säbener Straße verschlagen.

Aktuell ist Kovacic von Real Madrid an den FC Chelsea ausgeliehen. Nachdem die Blues in diesem Winter von der FIFA mit einer Transfersperre für die nächsten zwei Wechselperioden belegt wurden, ist eine feste Verpflichtung an die Stamford Bridge allerdings vom Tisch.

Auch Real-Trainer Zinédine Zidane baut wohl nicht mehr auf den Mittelfeld-Strategen, dessen Leihe im kommenden Sommer endet. Das italienische Poprtal "FC Inter News" bringt Kovacic daher beim FC Bayern München ins Spiel. Auch Inter Mailand gilt als möglicher Abnehmer.

Demnach hat der 24-Jährige aus Madrid bereits grünes Licht für einen Wechsel im Sommer bekommen. Knapp 30 Millionen Euro sollen als Ablösesumme aufgerufen werden. Aus bayrischer Sicht wäre allerdings auch ein Verrechnungsgeschäft mit Real Madrid denkbar, das James Rodríguez involviert.

Die Münchner können den derzeit aus der spanischen Hauptstadt ausgeliehenen Regisseur für eine feste Ablösesumme in Höhe von 42 Millionen Euro über den Sommer hinaus an sich binden. Gegen eine entsprechende Zahlung könnte James jedoch im Zuge eines Kovacic-Transfers zu den Blancos zurückkehren.

Das Bayern-Interesse an Kovacic ist derweil nicht neu. Bereits im vergangenen Sommer wurde der 49-fache Nationalspieler mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.