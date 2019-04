Lille legt Bayern-Poker um Pépé auf Eis

Ist Nicolas Pépé ein Mann für den FC Bayern?

Das Interesse des FC Bayern an Überflieger Nicolas Pépé vom OSC Lille ist bestens verbrieft. Ob der Rekordmeisters ein Angebot für den Flügelstürmer abgeben wird, ist allerdings noch nicht sicher. So oder so liegt der Poker um den 23-Jährigen vorerst auf Eis.

Auf die Frage, ob der OSC bereits ein Angebot für Nicolas Pépé erhalten haben, wich Lille-Präsident Gérard Lopez im Gespräch mit der Zeitung "La Voix Du Nord" aus. "Es gibt Anfragen für viele Spieler, nicht nur für Nicolas", erklärte der Chef des französischen Erstligisten.

Nachdem sich offenbar nicht nur der FC Bayern, sondern laut Infos der Zeitung auch einige andere Topklubs für eine Verpflichtung Pépés interessieren, hat der OSC Lille nun eine Entscheidung getroffen und den Poker um den Flügelstürmer auf Eis gelegt.

"Wir haben uns dazu entschlossen, keine Gespräche zu führen, sei es mit Vereinen oder Agenten. Bis Mitte Mai wird es ruhig sein", stellte Lopez klar, dass vorerst nicht mit einer Entscheidung in Sachen Pépé-Transfer zu rechnen ist.

Ob der FC Bayern, der laut "beIn Sports" bereits 80 Millionen Euro für den Ivorer geboten haben soll, am Ende am Wettbieten teilnehmen wird, steht immer noch nicht fest.

Erst vor wenigen Wochen berichtete der "kicker" von Zweifeln in der Münchner Führungsetage an den Qualitäten des 23-Jährigen, der in der laufenden Ligue-1-Saison mit 28 Torbeteiligungen in 30 Spielen auf sich aufmerksam machte.