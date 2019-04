Köln winkt im NRW-Duell gegen Duisburg siebter Sieg in Folge

Markus Anfang hat den Aufstieg im Visier

Tabellenführer 1. FC Köln winkt am Mittwoch (18:30 Uhr) beim Letzten MSV Duisburg im Nachholspiel der siebte Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga.

"Serien sind immer schön. Aber das Ziel (Aufstieg, d.Red), das wir haben, ist noch nicht erreicht. Wir brauchen noch Punkte", sagte Trainer Markus Anfang, "deshalb wollen wir am Mittwoch drei weitere holen."

Der Coach erwartet allerdings keinen Spaziergang an der Wedau: "Es wird ein schweres Spiel. Das haben wir im Hinspiel gesehen." Daheim hatten die Geißböcke gegen den MSV 1:2 verloren.

Die Rheinländer müssen auf Innenverteidiger Jorge Mere aufgrund von Adduktorenproblemen verzichten. Es könnte auch sein, dass Anfang den Stammkräften Dominick Drexler und Jhon Cordoba aufgrund der starken Belastung in den letzten Spielen eine Verschnaufpause gönnt.

Torjäger Anthony Modeste könnte trotz seiner nicht überzeugenden Vorstellung am vergangenen Sonntag in Heidenheim (2:0) wieder eine Chance von Anfang erhalten. "Tony hatte wenig Spielzeit in den letzten Monaten. Wenn er die bekommt, wird es wieder so werden, wie es mal war. Da bin ich mir ganz sicher", betonte Anfang.