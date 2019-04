Manuel Neuer "schmunzelt" über Rücktritt-Gerüchte

Manuel Neuer vom FC Bayern fällt mehrere Wochen aus

Fußball-Bundesligist FC Bayern München lädt am Mittwochmittag zur Pressekonferenz. Im Vordergrund steht dabei Kapitän Manuel Neuer, der sich aufgrund "der hohen Nachfrage" in den vergangenen Tagen den Journalisten stellt. Die große Frage: Wie länge fällt der Schlussmann aus?

"Es ist am Anfang schwer zu sagen. Mein Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich wieder fit zu werden", begann Manuel Neuer, einen kleinen Ausblick wagte der 33-Jährige dann doch: "Ich denke, Leipzig ist ein realistisches Ziel."

Der Keeper fehlt damit sicher in den beiden kommenden Partien gegen Werder Bremen in der Liga und im Pokal-Halbfinale, sowie gegen den 1. FC Nürnberg und Hannover 96. Am 33. Spieltag könnte dann das Comeback gegen RB Leipzig erfolgen.

Neuer fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade aus, die er sich im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zugezogen hatte. In den bevorstehenden Spielen wird er von Sven Ulreich vertreten, der "großartige Spiele gemacht" und "gute Leistungen gezeigt" habe: "Ich mache mir gar keine Sorgen."

Dass kurz nach der erneuten Verletzung des Routiniers Gerüchte kursierten, der Torwart erwäge derzeit einen Rücktritt von der Nationalmannschaft oder ziehe gar ein Karriereende in Betracht, ließen Manuel Neuer indes "schmunzeln".

Neuer wolle "nach vorne schauen" und weiterhin nah an der Mannschaft sein: "Wir müssen bis zum Schluss alles reinwerfen, alles geben, um vor Dortmund zu stehen und ins Pokalfinale einzuziehen."