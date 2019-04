Sportdirektor-Suche: Bedient sich Schalke bei Leipzig?

Jochen Schneider sucht bei Schalke 04 nach einem Sportdirektor

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Der neue Sportvorstand Jochen Schneider, der nach der Entlassung von Christian Heidel von RB Leipzig kam, soll diesbezüglich nun an einen alten Arbeitskollegen denken.

Informationen von "Sky Sports" aus England zufolge gilt Paul Mitchell bei Schalke 04 als aussichtsreicher Kandidat. Der 37-Jährige arbeitet zurzeit als Chefscout bei Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Schneider versuche, Mitchell in die Veltins-Arena zu locken, auch Borussia Mönchengladbach zeige Interesse, heißt es.

Mitchell ist unter anderem mitverantwortlich für zahlreiche Neuverpflichtungen der Roten Bullen und gilt als erfahrener Scout und Trainer. Ob der Brite Jochen Schneider schon bald ins Ruhrgebiet folgt, ist allerdings fraglich.

Zum einen liegt Mitchell laut "Bild" eine Vertragsverlängerung vor, die ihn für die nächsten sechs Jahre in Sachsen bindet. Derzeit gilt sein Arbeitspapier bis Sommer 2020. Künftig soll er in Leipzig immer mehr ins Management aufrücken und zudem bei der Verstärkung internationaler Kooperationen, etwa in die USA oder nach Brasilien, mitwirken. Auch Neu-Trainer Julian Nagelsmann soll sich für einen Verbleib stark gemacht haben.

Beerbt Mitchell Sven Mislintat beim FC Arsenal?

Zum anderen hat der Leipziger Chefscout dem Bericht zufolge die Option, bei namhaften Klubs aus der Premier League anzuheuern. Manchester United und der FC Chelsea seien auf der Suche nach einem Technischen Direktor, beim FC Arsenal ist seit dem Abschied von Sven Mislintat die Position als "Head of Scouting and Recruitment" vakant.

Paul Mitchell selbst kündigte gegenüber "Bild" derweil an, "im Sommer" eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen und führte aus: "Mein Job gefällt mir und ich werde sehr gut behandelt." Das Interesse aus England sei dennoch "sehr schmeichelhaft".

Mitchell arbeitete schon vor seinem Engagement in seiner Heimat. Zunächst war er beim FC Southampton, dann bei Tottenham Hotspur aktiv. Unter anderem war er bei den "Saints" an den Transfers von Sadio Mané (heute FC Liverpool), Dusan Tadic (heute Ajax) oder Graziano Pellè (heute Shandong Luneng) beteiligt. Für die Spurs tütete er Deals mit Toby Aldeweireld, Dele Alli oder Kieran Trippier ein.