ManCity-Star Gabriel Jesus beim BVB angeboten?

Gabriel Jesus will Manchester City offenbar verlassen - in Richtung BVB?

Droht Manchester City der Abgang mehrere unzufriedener Spieler? Neben Leroy Sané soll auch dessen Sturmkollege Gabriel Jesus nicht mehr glücklich bei den Sky Blues sein. Ein möglicher Abnehmer ist angeblich Borussia Dortmund.

Wie das spanische Portal "Don Balon" berichtet, denkt Jesus darüber nach, City im Sommer zu verlassen. Der Brasilianer sei mit seinen Einsatzzeiten unter Teammanager Pep Guardiola nicht zufrieden.

Jesus gehört in der Tat nicht zum unumstrittenen Stammpersonal beim Tabellenführer der Premier League. In dieser Saison stand der 22-Jährige in der Liga erst acht Mal von Beginn an auf dem Platz. Lediglich vier Partien absolvierte er über die volle Distanz. Die durchaus ordentliche Ausbeute des Angreifers: sieben Treffer und drei Vorlagen.

Angeblich wurde Jesus bereits dem BVB, Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Real Madrid angeboten. 70 Millionen Euro müssten den Besitzer wechseln, um einen Transfer möglich zu machen, heißt es in dem Bericht.

Jesus war im Januar 2017 für umgerechnet 32 Millionen Euro von Palmeiras zu Manchester City gewechselt. Dem Vernehmen nach übertrumpften Guardiola und Co. in den damaligen Verhandlungen unter anderem den FC Bayern München sowie den FC Barcelona, die ebenfalls an Jesus interessiert gewesen sein sollen.