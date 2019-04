Ist das Rätselraten um James-Zukunft bald vorbei?

James' (l.) Zukunft ist ebenso ungeklärt wie die von Arjen Robben

Täglich gibt es neue Spekulationen, wie es mit den Spielern beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München weitergeht, die sportlich momentan keine wichtige Rolle spielen oder deren Verträge im Sommer auslaufen.

Größtes Sorgenkind in diesem Zusammenhang bleibt Starspieler James Rodríguez. Spätestens seit dem frühen Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool hat der 27-Jährige seinen Stammplatz bei den Münchnern verloren. Er schaut derzeit von der Bank aus zu, wie Teamkollege Thomas Müller auf der Position hinter der Spitze rechtzeitig zum Saisonfinale seine Topform erreicht hat und zuletzt starke Leistungen zeigte.

Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Zeichen beim FC Bayern und James auf Trennung. Das hieße, dass die bis 15. Juni gültige Vertragsklausel, dass der Rekordmeister seinen Leihspieler James für fixe 42 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid verpflichtet, nicht gezogen wird.

Das Fachmagazin "kicker" berichtete zuletzt ebenfalls darüber, dass die sportliche Zukunft des Kolumbianers wohl nicht mehr in München liegt. Trotz seiner unbestritten großen Offensiv-Qualitäten wird James seinen Cheftrainer Niko Kovac wohl nicht mehr überzeugen können. Laut dem Bericht fehle es dem Kreativspieler an Tempo in vielen Umschaltsituationen. Außerdem soll Bayerns Coach unzufrieden mit der Defensivarbeit des kolumbianischen Superstars sein.

Bewahrheiten sich die Spekulationen um James, so wird er im Sommer zunächst zu Real Madrid zurückkehren, wo er noch ein Arbeitspapier bis 2021 besitzt. Da er auch dort unter Zinédine Zidane wohl keine Rolle mehr spielen wird, nehmen Gerüchte um mögliche neue Vereine für den Linksfuß weiter zu.

Auch Teamkollege Renato Sanches wird 2019/2020 sein Geld wohl nicht mehr beim FC Bayern verdienen. Nachdem sich der Europameister von 2016 auch in dieser Saison nicht im Mittelfeld der Münchner etablieren konnte, will der Spieler selbst den Klub dem Vernehmen nach unbedingt verlassen. Das Problem: Bisher gibt es wohl keinen adäquaten Interessenten für den 21-Jährigen, der noch zwei Jahre Vertrag bei den Bayern hat.

Altmeister Robben doch vor Karriereende?

Dass Altmeister und die spielende Bayern-Legende Arjen Robben den Klub im Sommer nach zehn Jahren verlassen wird, steht bereits länger fest. Der Niederländer hatte aber immer wieder betont, seine Karriere noch nicht vollends beenden zu wollen. Mittlerweile könnte Robben seine Meinung aber geändert haben, vermutet der "kicker".

Nach der fünfmonatigen Verletzungspause steht nicht einmal fest, ob Robben überhaupt noch einmal für den FC Bayern wird auflaufen können. Die Karriere nach dieser langen Leidenszeit noch einmal bei einem neuen Klub in einem neuen Umfeld fortsetzen zu können, dürfte für den Routinier eine sehr schwierige Aufgabe werden.