Watzke stichelt gegen Bayerns Party-Muffel

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen

Das prestigeträchtige Derby gegen den FC Schalke 04 vor der Brust hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei einem "Kneipengespräch" mit Tilman Kuban, dem neuen Vorsitzenden der Jungen Union, Rede und Antwort gestanden. Der Macher von Borussia Dortmund konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen den FC Bayern nicht verkneifen.

"70 Prozent der Deutschen drücken gefühlt Dortmund die Daumen", stichelte Watzke vor rund 100 Gästen im Klubheim des niedersächsischen Kreisligisten TSV Kirchdorf gegen den Tabellenführer aus München.

"Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen, die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir auch mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer", legte Watzke nach. Nach sechs Meisterschaften in Serie ist die Euphorie beim Rekordmeister abgeebbt.

In Dortmund sehne man sich hingegen nach dem ersten Titelgewinn in der Liga seit 2012. "Am Spieltag ist es, wie wenn woanders Weihnachten gefeiert wird und überall die Weihnachtsbeleuchtung hängt. Bei uns hängen überall Fahnen", verweis Watzke auf die besondere Stimmung in Dortmund. "Die Leute sind elektrisiert. Und wenn so ein Klub Deutscher Meister wird, hat das ein anderes Gewicht."

Duell zwischen BVB und S04 für Watzke auch nervlich eine Herausforderung

Damit die Schale im Ruhrgebiet landet, muss der BVB im Endspurt allerdings auf eine Patzer der Bayern hoffen und darf sich seinerseits keine Blöße geben. Vier Spieltage vor dem Ende rangieren die Münchner einen Punkt vor den Borussen.

Am Samstag ist daher einmal mehr volle Konzentration gefragt, wenn ausgerechnet BVB-Erzrivale FC Schalke 04 versuchen wird, dem Konkurrenten aus dem Kohlenpott in die Meistersuppe zu spucken.

Für Ur-Borusse Watzke auch nervlich eine große Herausforderung. "Gegen Mainz bin ich in der 87. Minute abgehauen. Ich hoffe, dass ich es im Derby bis zum Schluss aushalte." Gegen Mainz musste der BVB nach einer 2:0-Halbzeitführung noch lange um den Sieg zittern.