Max Kruse vor Wechsel nach Italien?

Verlässt Max Kruse Bremen im Sommer?

Seit Wochen warten die Verantwortlichen von Werder Bremen vergeblich auf eine Vertragsverlängerung von Kapitän Max Kruse. Ob der 31-Jährige über den Sommer hinaus an der Weser bleibt, ist immer noch offen. An Interessenten mangelt es offenbar nicht.

Wie die "Bild" berichtet, sind gleich mehrere Klubs aus der italienischen Serie A an einer Verpflichtung von Max Kruse interessiert. Die Gründe liegen auf der Hand: Der Ex-Nationalspieler bringt nicht nur spielerische Qualität und Erfahrung mit, sondern wäre gleichzeitig auch noch ablösefrei.

Die heißeste Spur führt laut "Bild" aktuell zum AS Rom. Der Haken: Die Hauptstädter liegen in der Serie A fünf Spieltage vor Schluss nur auf dem sechsten Tabellenplatz, müssen dementsprechend noch um ihre Teilnahme am Europacup in der kommenden Spielzeit bangen.

Allerdings hat Max Kruse schon vor einigen Wochen klargestellt, dass ein Wechsel nur zu einem Klub infrage kommt, der auch international vertreten ist. Auch deshalb hat er sich womöglich noch nicht aus Bremen verabschiedet. Sollte der SVW in den Europacup einziehen, ist ein Verbleib des Kapitäns alles andere als ausgeschlossen.