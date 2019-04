Stevens-Nachfolge: Schalke hat drei Kandidaten im Blick

Wer folgt beim FC Schalke auf Huub Stevens?

Nach einer der schlechtesten Spielzeiten der Vereinsgeschichte werden die Uhren beim FC Schalke zurück auf Null gestellt. Die Mannschaft wird im Sommer womöglich ein neues Gesicht bekommen. Ganz sicher wird ein neuer Trainer sein Glück bei den Königsblauen versuchen dürfen. Offenbar stehen noch drei Kandidaten für die Nachfolge von Huub Stevens in der engeren Auswahl.

Wer übernimmt einen der anspruchsvollsten Trainerposten der Liga? Diese Frage müssen die Verantwortlichen des FC Schalke in den kommenden Wochen zwingend beantworten, um den Neustart nach einer desaströsen Saison in Angriff zu nehmen.

Einige potenzielle Kandidaten (Roger Schmidt, Marco Rose) auf die Nachfolge von Huub Stevens kommen nicht mehr infrage, drei Übungsleiter sollen noch in der engeren Auswahl stehen.

Wer übernimmt beim FC Schalke?

Wie die "Bild" berichtet, fällt die Entscheidung der Königsblauen zwischen Bruno Labbadia, der im Sommer beim VfL Wolfsburg aufhört, Dieter Hecking, der seinen Job bei Borussia Mönchengladbach an den Nagel hängt, und David Wagner, der zuletzt beim englischen Klub Huddersfield unter Vertrag stand.

Zweifel soll es in der Schalker Chefetage an Bruno Labbadia geben. Der 53-Jährige sei dort "nicht mehrheitsfähig", heißt es. Dass der Noch-Wolfsburger den Posten übernimmt, ist demnach unwahrscheinlich.

Blieben Dieter Hecking, der die Gladbacher in den letzten zweieinhalb Jahren nicht wie erhofft zurück in die absolute Spitzengruppe der Bundesliga führen konnte, und David Wagner, der für die so oft zitierte "neue Trainergeneration" steht. Unter Wagner hatte Huddersfield Town 2017 sensationell den Aufstieg in die Premier League sowie ein Jahr später den Klassenerhalt gefeiert.

Unterdessen läuft auch die Suche nach einem neuen Schalker Sportdirektor auf Hochtouren. Hier sollen laut "Bild" Horst Heldt und Markus Krösche (SC Paderborn) derzeit die aussichtsreichsten Kandidaten sein.