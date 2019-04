Stuttgarts Zuber droht Saisonaus nach Innenbandanriss

Steven Zuber zog sich einen Innenbandanriss im Knie zu

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bangt im Saisonendspurt um Steven Zuber. Der Winterzugang hat sich einen Innenbandanriss im Knie zugezogen.

Das teilte der VfB am Samstagabend kurz vor dem Anpfiff der Liga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach mit, für die Zuber wie erwartet ausfällt.

"Dennoch besteht Hoffnung, dass unsere Nummer 9 in dieser Saison noch zum Einsatz kommt", hieß es in einem Tweet der Schwaben. Der 27-Jährige ist mit fünf Toren bei 13 Einsätzen in der Rückrunde einer der wenigen Stuttgarter Leistungsträger. Der Schweizer Nationalspieler ist bis Saisonende von der TSG Hoffenheim ausgeliehen.