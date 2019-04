Hazard-Poker bekommt neue Dimension

Thorgan Hazard würde gerne zum BVB wechseln

Im Poker um Thorgan Hazard wächst der Druck auf den BVB: Offenbar hat Borussia Mönchengladbach immer weniger Probleme damit, den umworbenen Mittelfeldspieler bis zu seinem Vertragsende 2020 zu behalten.

Eigentlich laufen Transferverhandlungen sehr oft nach dem gleichen Muster ab: Da spielt sich einer mit guten Leistungen in den Fokus anderer Vereine, bekommt Angebote und kann sich daraufhin gut vorstellen, in Zukunft auf dem nächsten Level zu spielen. Es beginnen Verhandlungen und ein Tauziehen um die Ablöse. Klub X fordert eine große Summe, Klub Y will nur eine kleine Summe zahlen. Da der Spieler sowieso nicht zu halten ist, einigt man sich am Ende in der Mitte und alle sind glücklich.

Gut möglich, dass das Ganze im Fall von Hazard nun anders läuft: Schließlich liegen die beiden Partien im Werben um den Belgier noch weit auseinander. Während Borussia Dortmund sich mit dem 26-Jährigen längst einig ist und maximal 25 Millionen Euro zahlen will, rufen die Gladbacher Verantwortlichen 40 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler aus, dessen Vertrag 2020 endet.

"Sie müssen uns eine Ablösesumme bieten, die seinem Wert als herausragender Offensivspieler in der Bundesliga und Stammspieler in einer der besten Nationalmannschaften der Welt gerecht wird", betonte Manager Max Eberl zuletzt vielsagend.

Hazard: Ein weiteres Jahr Gladbach oder für viel Geld zum BVB?

Geschieht das nicht, wird Hazard wohl oder übel Teil der Fohlenelf bleiben müssen. Allerdings wird der belgische Internationale keinesfalls bis zum Sommer 2020 auf der Tribüne versauern. Laut Informationen der "Sport Bild" hat Marco Rose bereits signalisiert, den Topstar in sein Systeme einzubauen, auch wenn es nur ein Jahr ist. Diese Bereitschaft soll der neue Coach in einem Gespräch mit Eberl bekräftigt haben.

Heißt konkret: Der BVB wird einen weiteren, großen Schritt in Richtung der aufgerufenen 40 Millionen Euro machen müssen oder sich damit abfinden, dass Hazard erst mit Beginn der Saison 2020/2021 das schwarzgelbe Trikot trägt. Dann jedoch nach einem Wechsel zum Nulltarif.