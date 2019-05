Unzufriedener Müller hat Angebote aus England und Italien

Thomas Müller hat Angebote aus dem Ausland vorliegen

Der Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden und mittendrin ist der FC Bayern, der zur Zeit mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze thront. Dass die Münchner sich in dieser Position befinden, haben sie auch der Steigerung von Thomas Müller zu verdanken, der in der Rückrunde mit starken Auftritten Pluspunkte bei Niko Kovac sammelte und das Team zuletzt sogar mehrfach als Kapitän auf das Feld führen durfte. Doch ganz zufrieden ist der 29-Jährige offenbar nicht.

Laut einem Bericht des "kicker" ist Müller gar nicht davon angetan, dass er nach guten Leistungen als "aggressiv das Gegenpressing initiierender Zehner", wie das Fachblatt die Position des Angreifers nennt, in manchen Partie auf einmal auf der rechten Außenbahn ran muss.

Gleiches gilt, wenn Kovac den ehemaligen Nationalspieler vorzeitig aus dem Spiel nimmt. Auch das schmeckt Müller laut "kicker" gar nicht. Zuletzt war das in der Liga gleich fünf Mal in Folge der Fall.

Nicht ganz zufällig bringt das Fußball-Magazin den 29-Jährigen daher mit Vereinen aus der Premier League und aus der Serie A in Verbindung. Während der England-Klub nicht näher genannt wird, sind es aus Italien wohl AC und Inter Mailand, die Interesse zeigen.

Ob Müller, dessen Vertrag in München noch bis 2021 läuft, sich allerdings für einen Wechsel zu einem der wankenden Ex-Giganten des italienischen Fußballs entscheidet, ist mehr als fraglich.