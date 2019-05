Hamann rät Bayern zu Transfer von van de Beek

Donny van de Beek erzielte gegen Tottenham den 1:0-Siegtreffer

Die Fußball-Saison neigt sich dem Ende zu und bietet in der Champions League und in der Bundesliga ein spannendes Finale. "Sky"-Experte Dietmar Hamann erklärt, wie das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga ausgeht und warum einer der Ajax-Stars ein Kandidat beim FC Bayern ist.

"Was die Spieler dieser tollen Mannschaft angeht, sehe ich neben Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt auch großes Potenzial in Donny van de Beek. Auch er könnte einer für die Bayern sein. Riesiges Laufpensum, stark mit und ohne Ball. Ein klasse Kicker", schrieb Hamann in seiner Kolumne "Hamanns Top 3".

Das Gerücht, dass sich der deutsche Rekordmeister auch mit Ajax' Trainer Erik ten Hag beschäftigt, sieht der ehemalige Nationalspieler kritisch.

"Mir werden Trainer heutzutage zu schnell in den Himmel gelobt und ebenso viel zu voreilig fallen gelassen. Nur weil jemand in einem bestimmten Umfeld perfekt funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass das auch bei einem Klub wie dem FC Bayern eins zu eins harmoniert", merkte Hamann an. Ten Hag war zwischen 2013 und 2015 Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern.

"Liegt an Dortmund, die Meisterschaft spannend zu halten"

Was den Titelkampf in der Bundesliga angeht, ist sich Hamann sicher: "Es liegt an Dortmund, die Meisterschaft weiter spannend zu halten. Sie müssen in Bremen gewinnen."

Der Druck, der auf dem BVB lastet, sei zwar nach dem verlorenen Derby und der Roten Karte für Marco Reus um einiges kleiner geworden, Dortmund habe aber weiter etwas zu verlieren. Hamann fordert von den Schwarz-Gelben eine Trotzreaktion, um so den Druck auf die Bayern zu erhöhen, die in der kommenden Woche gegen Leipzig spielen.