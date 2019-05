Wechselt Hummels als "Notlösung" zu Juventus Turin?

Mats Hummels wird offenbar von Juventus Turin umworben

Juventus Turin ist auf der dringenden Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung. Nachdem zahlreiche Wunschkandidaten dem italienischen Topklub abgesagt haben, rückt offenbar Mats Hummels vom FC Bayern München in den Fokus der Alten Dame.

Wie "Don Balon" berichtet, ist Hummels einer der Kandidaten, der in den Gedankenspielen der Juve-Bosse eine Rolle spielt. Weitere Namen seien Toby Alderweireld von Tottenham Hotspur, Rúben Dias von Benfica, Kostas Manolas von AS Rom und Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom.

Unter den genannten Anwärtern sei Hummels der Favorit, da es am einfachsten ist, den 30-Jährigen vom FC Bayern loszueisen. Hummels "sportlicher Niedergang" habe schließlich bereits begonnen.

Ende März hatte die "SZ" berichtet, dass die Münchner in der kommenden Saison keine Verwendung mehr für Hummels haben und der Weltmeister die Transferoffensive mit Lucas Hernández und Benjamin Pavard als "unmissverständliches Signal" deuten könne.

"Ich schaue mir das Ganze an und gucke immer, was passiert und was der Verein plant. Wenn der Verein sagt, er baut voll und ganz auf mich, ist alles in Ordnung", sagte Hummels vor Kurzem mit Blick auf seine Zukunft zum "kicker".

Juve gehen die Innenverteidiger aus

Juventus ist zur kommenden Saison auf neue Innenverteidiger angewiesen, nachdem Andrea Barzagli sein Karriereende im Sommer angekündigt hat. Von Wunschkandidat Matthijs de Ligt kassieren die Italiener wohl einen Korb.

Auch Samuel Umtiti vom FC Barcelona und Raphael Varane, die bei Juve gehandelt wurden, werden sich wohl nicht der Alten Dame anschließen. Sollte Hummels tatsächlich für einen Wechsel entscheiden, wäre der 30-Jährige aber wohl nur Plan D.