Zidane will BVB-Leihgabe Hakimi zu Real zurückholen

Hakimi soll zu Real Madrid zurück, wenn es nach Zidane geht

Eigentlich ist Real Madrids Leihgabe Achraf Hakimi bis 2020 an den BVB gebunden. Doch Reals alter und neuer Trainer Zinédine Zidane will den Außenverteidiger offenbar schon im kommenden Sommer wieder in Madrid sehen.

"Er will ihn zurückholen, damit er als linker Verteidiger als Ersatz und Konkurrent von Marcelo agieren kann", behauptet Journalist Eduardo Inda von der spanischen Online-Zeitung "okidiario".

Demnach sei Hakimi schon in der Saison 2017/2018 wichtig für Zidane gewesen, da der Trainer eine Alternative für Stammspieler Marcelo haben wollte. Außerdem ist Hakimi auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar. Diese Optionen wünscht sich Zidane offenbar zurück. Wettbewerbsübergreifend kam Hakimi, der es aus Reals Jugend zu den Profis schaffte, unter Zidane in einem halben Jahr auf 17 Spiele.

Dass Zidane ihn im Sommer zurück will, wird Hakimi sicher mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Schließlich hatte er selbst trotz Vertrags bis 2020 beim BVB erklärt: "Es wäre ein Traum, so schnell wie möglich zu Real zurückzukehren."

Fest steht, dass der 20-Jährige in der laufenden Saison kein Spiel mehr für Borussia Dortmund absolvieren wird. Nach seinem Mittelfußbruch und der OP in Spanien fällt Hakimi bis Juni oder Juli aus.

Ob der BVB den Marokkaner dann schon wieder gehen lassen möchte, ist fraglich. Schließlich war Hakimi bis zu seiner Verletzung Ende März Stammspieler. In der Bundesliga kommt er auf 19 Startelfeinsätze.

Zuletzt hatte die "AS" berichtet, Real Madrid plane spätestens 2020 fest mit Hakimi. Ein Verbleib beim BVB scheint ausgeschlossen.