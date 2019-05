Medien: FC Bayern und Real Madrid ringen um Eriksen

Christian Eriksen ist einer der Leistungsträger bei Tottenham Hotspur

Christian Eriksen spielt mit Tottenham Hotspur eine herausragende Saison und ist mit dem Hauptstadt-Klub aus England in dieser Woche ins Champions-League-Finale eingezogen. Der Mittelfeldspieler hat dabei weitere Begehrlichkeiten bei großen europäischen Klubs geweckt. Auch der deutsche Branchenprimus FC Bayern soll weiter heiß auf Eriksen sein.

So vermeldete sie spanische Sportzeitung "Marca", dass die Münchner weiterhin ernsthaftes Interesse am dänischen Nationalspieler haben soll. Der Bundesliga-Tabellenführer soll Eriksen im Fokus haben, nachdem dieser auch in der laufenden Spielzeit mit zum Teil herausragenden Leistungen bei den Spurs überzeugte.

Allerdings könnten die Bayern im Werben um den 87-maligen Nationalspieler prominente Konkurrenz bekommen. Wie es in dem spanischen Medienbericht weiter heißt, plant auch La-Liga-Rekordmeister Real Madrid ein neues Angebot für den 27-Jährigen.

Schon im letzten Jahr sollen die Königlichen an Eriksen interessiert gewesen sein, wurden damals allerdings mit der exorbitant hohen Ablöseforderung von Tottenham von rund 250 Millionen Euro abgeschreckt.

Eriksen seit 2013 bei Tottenham unter Vertrag

In diesem Jahr soll Eriksen weniger als halb so teuer sein. Gut möglich also, dass die Madrilenen einen neuen Versuch starten, den offensiv ausgerichteten Spielgestalter in die spanische Hauptstadt zu transferieren.

Der FC Bayern wurde in den letzten Monaten immer wieder mit dem Tottenham-Star in Verbindung gebracht. Auch die Münchner sollen bisher aber nicht bereit gewesen sein, der hohen Ablöseforderung aus London nachzukommen.

Christian Eriksen steht seit 2013 bei den Spurs unter Vertrag und besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2020. In der laufenden Saison stand er 49 Mal für Tottenham auf dem Rasen und erzielte dabei neun Tore.