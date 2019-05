Nach Brandt-Abgang: Bayer beschäftigt sich mit Kruse

Max Kruse wird bei Bayer Leverkusen gehandelt

Nach dem Wechsel von Julian Brandt zum BVB hat Bayer Leverkusen ein personelles Loch auf der Zehnerposition zu stopfen. Zwar wurde mit Kerem Demirbay bereits ein neuer Akteur für das Mittelfeld verpflichtet, doch der 25-Jährige soll eher aus der Tiefe kommen und etwas defensiver die Fäden ziehen. Offensiv hingegen könnte ein Werder-Star in Zukunft für Furore sorgen.

Nach Informationen des "kicker" beschäftigt sich Bayer mit Max Kruse. Der 31-Jährige ist in wenigen Wochen ablösefrei, auf der Suche nach einem neuen Verein und hat sich bereits vom Weserklub verabschiedet.

Laut dem Fachblatt passt Kruse perfekt zu Kai Havertz und könnte mit dem Youngster zusammen ein neue, starke Offensivachse bilden. Außerdem wäre der ehemalige Nationalspieler auch als Mittelstürmer eine Alternative. Auch hier hat der Werksklub zur Zeit Bedarf.

Mit einem Transfer von Kruse würden die Leverkusener im besten Fall also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und die Mannschaft nicht allzu sehr aufblähen. Schließlich gilt Peter Bosz als Fan kleinerer Kader.

"Wenn man zu viele Spieler hat, sind sehr viele unzufrieden. Eine Mannschaft braucht natürlich Breite, aber mir geht es erst mal darum, dass jeder neue Spieler uns auch besser macht", wird der Trainer im "kicker" zitiert.

Allerdings ist Bayer nicht alleine in seinem Werben um Kruse. Offenbar sind auch der FC Bayern, der FC Liverpool und Eintracht Frankfurt am Offensivmann interessiert, der in der letzten Spielzeit 21 Scorerpunkte sammelte.