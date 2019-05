Krisenstimmung bei Chelsea: Sarri tobt, Stars im Streit

Getty Images

Maurizio Sarri tobte im Vorfeld des EL-Finales

Maurizio Sarri kann mit dem FC Chelsea endlich seinen ersten Titel als Trainer feiern. Doch vor dem Finale der Europa League gegen den FC Arsenal am Mittwochabend (21:00 Uhr) in Baku, kriselt es beim englischen Spitzenklub.

Während der letzten Trainingseinheit am Dienstag entlud sich beim italienischen Coach offenbar die enorme Anspannung. Sarri tobte plötzlich auf dem Rasen des Baku National Stadium, warf seine Mütze erst zu Boden, kickte diese dann wütend fort und stapfte Richtung Spielertunnel.

Kurz zuvor kam es obendrein zu einem Streit zwischen den Chelsea-Stars David Luiz und Gonzalo Higuaín. Der argentinische Stürmer kam in einem Zweikampf zu spät und traf den Blues-Verteidiger, daraufhin lieferten sich beide ein heftiges Wortgefecht.

Die Auseinandersetzung sei jedoch nicht der Grund für Sarris Ausraster gewesen, teilte der Klub später mit. Stattdessen sei der 60-Jährige sauer gewesen, dass die Trainingseinheit bis zum Schluss frei für die Öffentlichkeit zugänglich war. Somit konnte Chelsea keine Standardsituationen für das Finale gegen Arsenal einstudieren.

Ex-Chelsea-Star Eidur Gudjohnson zeigte sich bei "BT Sport" besorgt, angesichts der Vorfälle: "Irgendetwas muss vorgefallen sein." Normalerweise sei das einzige Ziel einer solchen Trainingseinheit, "jeden Spieler in den 45, 50 Minuten an die Aufgaben zu erinnern und die Muskulatur in Schwung zu bringen".

TV-Experte Martin Keown kritisierte in diesem Zusammenhang vor allem Maurizio Sarri, der "ein bisschen zu emotional" reagiert habe: "Entweder liebt er seine Spieler oder er hasst sie. Er muss aber als Teammanager einen Mittelweg finden."

Übrigens war es nicht der erste Vorfall um Sarri in dieser Saison. Schon im Liga-Pokalfinale gegen Manchester City Ende Februar tobte er wütend an der Seitenlinie, da sich sein Torhüter Kepa weigerte, für das Elfmeterschießen ausgewechselt zu werden.