Schweinsteiger sieht möglichen Sané-Wechsel kritisch

Getty Images

Leroy Sané und Bastian Schweinsteiger spielten gemeinsam in der Nationalmannschaft

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Zweifel geäußert, ob Nationalspieler Leroy Sané bei Fußball-Rekordmeister Bayern München die Lücke schließen könnte, die Franck Ribéry mit seinem Weggang hinterlässt.

"Ob ein Spieler wie Leroy die Konstanz hat, dies auf Dauer zu zeigen, muss man abwarten", sagte Schweinsteiger der "Sport-Bild".

Lobende Worte fand Schweinsteiger für Bayerns Flügelspieler Serge Gnabry. "Es ist für mich schön zu sehen, wie ein Serge Gnabry sich über seine Stationen bei Arsenal, Bremen, Hoffenheim und Bayern entwickelt hat. Im Fußball kommt es sehr auf die Mentalität des Spielers an", sagte der Weltmeister von 2014.

Überzeugt ist der Profi der Chicago Fire nach wie von Bundestrainer Joachim Löw. "Ich kann mir keinen besseren Bundestrainer für Deutschland vorstellen. Ich bin überzeugt, dass wir schon beim nächsten Turnier wieder weit kommen und um den Titel spielen", sagte Schweinsteiger.

Bei der Ausmusterung seiner früheren Teamkollegen Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller aus der Nationalelf sei jedoch nicht alles optimal verlaufen. Die Außendarstellung habe ihm "für Thomas, Mats und Jerome leid" getan, sagte der 34-Jährige: "Sie sind tolle Spieler und hätten einen anderen Abschied verdient gehabt."

"Mourinho hat immer sehr positiv vom FC Bayern gesprochen"

In dem Interview äußerte sich Schweinsteiger auch zum aktuellen Bayern-Trainer Niko Kovac. Die Kritik an dem 47-Jährigen kann er nicht wirklich nachvollziehen. "In München herrschen nun mal andere Mechanismen. Auch wenn du den Verein schon als Spieler kennengelernt hast, musst du als Trainer dennoch erst deine Erfahrungen machen."

Zuletzt wurde Schweinsteigers Ex-Coach José Mourinho als möglicher Nachfolger von Kovac gehandelt. Dass dieses Szenario eines Tages Realität wird, schloss der ehemalige Nationalspieler nicht aus.

"Mourinho hat zu meiner Zeit bei United immer sehr positiv vom FC Bayern gesprochen und dass er sich vorstellen könnte, noch mal in eine neue Liga zu gehen", sagte Schweinsteiger: "Wenn auch sein Fußball etwas anders sein mag als bei anderen Trainern: Er kann Titel gewinnen, das haben wir mit der Europa League auch bei United geschafft."

Seine eigene sportliche Zukunft in Chicago ist weiter offen. "Ich habe die letzten zwei Spielzeiten immer erst im Herbst entschieden, ob ich noch ein Jahr weiterspiele. Bisher habe ich noch keine Entscheidung gefällt", sagte der 121-malige Nationalspieler.