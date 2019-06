Sané zum FC Bayern? Davies bleibt gelassen

Christian Kaspar-Bartke, getty

Alphonso Davies spielt seit Anfang 2019 beim FC Bayern

Im Kreise der Nationalmannschaft wird City-Profi Leroy Sané von seinen Kollegen, die beim FC Bayern München unter Vertrag stehen, heftig umworben. Joshua Kimmich oder Serge Gnabry zeigten sich bereits vom Flügelstürmer begeistert. Nun bezog auch Bayern-Youngster Alphonso Davies Stellung, der im Falle eines Sané-Wechsels noch mehr um seine Position fürchten müsste.

Davies, der im vergangenen Winter zum deutschen Rekordmeister dazustoß und auf sechs Einsätze bei den Profis zurückblicken kann, bleibt angesichts der anhaltenden Spekulationen um Leroy Sané gelassen. "Die Bosse sehen etwas in Leroy, sie sehen etwas in mir. Daher haben sie mich gekauft. Daher kaufen sie ihn vielleicht", so der Kanadier zu "Bild".

Der 18-Jährige wolle sich in München "entwickeln", ein Wechsel des deutschen Nationalspielers sei in dieser Hinsicht auch ein Vorteil. "Wenn Leroy zu uns kommen sollte, kann ich von ihm eine Menge lernen. Er ist ein Top-Flügelspieler für seinen Klub und für sein Land."

Davies lobt FC Bayern: "Sie drängen mich nicht"

Nach dem Abschied des Bayern-Duos Arjen Robben und Franck Ribéry sind künftig vor allem die jungen Spieler in München in der Verantwortung. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und eben Alphonso Davies habe der Klub "hungrige" Angreifer. "Ich bin sicher, dass jeder seine Chance bekommt in diesem Klub aufzublühen und zu glänzen."

Davies selbst bekommt seinen Aussagen zufolge die nötige Zeit, um die Entwicklung in Ruhe angehen zu können. "Sie drängen mich überhaupt nicht im Verein! Sie wollen, dass ich aufgebaut werde, dass ich meine Spielzeit bekomme, dass ich mich an die Liga gewöhne."

Der "Plan" der Bayern-Verantwortlichen sei bislang aufgegangen, ein möglicher neuer Konkurrent auf seiner Position wäre für seine Entwicklung nicht nachteilig, so Davies.