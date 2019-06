Parkt Dortmund Jeremy Toljan bei AS Rom?

Juergen Schwarz, getty

Jeremy Toljan hat wohl keine Zukunft beim BVB

In der vergangenen Rückrunde spielte Außenverteidiger Jeremy Toljan auf Leihbasis beim schottischen Spitzenklub Celtic FC. Geht es nach den Verantwortlichen beim BVB soll der 24-Jährige auch in der kommenden Saison verliehen werden. Einen Interessenten gibt es offenbar.

Wie "Roma Press" berichtet, will sich der italienische Klub AS Rom die Dienste des Abwehrspielers sichern. In der Hauptstadt habe Toljan in Neu-Trainer Paulo Fonseca einen großen Bewunderer.

Schon zu dessen Zeit beim ukrainischen Klub Schachtar Donetsk habe Fonseca versucht, Toljan zu verpflichten. Nun wage er einen neuen Versuch.

Die Gespräche zwischen der AS Rom und Borussia Dortmund könnten sich allerdings schwierig gestalten. Dem Bericht zufolge pochen die Italiener auf eine feste Verpflichtung, der BVB will Toljan zunächst nur verleihen.

Wechselt Toljan innerhalb der Bundesliga?

Als sicher gilt derweil, dass Toljan in der kommenden Saison unter Trainer Lucien Favre keine allzu große Zukunft hat. Sportdirektor Michael Zorc bestätigte unlängst, der Revierklub plane vorerst mit keinem der zuletzt verliehenen Spieler. Zudem will Dortmund den großen Kader auf gleich mehreren Positionen verkleinern.

Unterdessen ist die AS Rom nicht der einzige Klub, der an einer Verpflichtung Toljan interessiert sein soll. Laut "Bild" könnte der schnelle Außenverteidiger künftig weiterhin in der Bundesliga auflaufen. Borussia Mönchengladbach denke über einen Transfer nach und erhoffe sich, Toljan für einen "Schnäppchenpreis" unter Vertrag nehmen zu können.

Beim BVB ist das Arbeitspapier des ehemaligen Hoffenheimers noch bis 2022 datiert.