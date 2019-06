Bayer Leverkusen bekommt bei Ödegaard Konkurrenz

Trond Tandberg, getty

Martin Ödegaard muss sich offenbar zwischen Bundesliga und La Liga entscheiden

Im Werben um das einstige "Jahrhunderttalent" Martin Ödegaard bekommt Bayer 04 Leverkusen offenbar Konkurrenz aus Spanien. Nachdem der Norweger bereits am Mittwoch am Düsseldorfer Flughafen gesichtet wurde, schien sein Wechsel zur Werkself kurz vor dem Abschluss zu stehen. Nun könnte doch alles anders kommen.

Am Freitag lichteten Fotografen der Zeitung "Noticias de Gipuzkoa" Ödegaard, seinen Vater Hans Erik sowie Agent Björn Tore Kvarme am Flughafen von San Sebastian ab. Wenig später sollen die drei am Haus des Sportdirektors des spanischen Erstligisten Real Sociedad, Roberto Olabe, gesichtet worden sein.

Dem Vernehmen nach will sich der 20-jährige Offensivspieler von Real Madrid nach den Gesprächen in Rhein- und Baskenland in Kürze entweder für den Champions-League-Teilnehmer aus Leverkusen oder für den Vorjahres-Neunten aus LaLiga entscheiden. Bei beiden Teams wird über einjährige Leihe des norwegischen Nationalspielers spekuliert.

Ödegaard könnte Brandt ersetzen

Der 20-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit von Real Madrid an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ausgeliehen war und dort mit 23 Scorerpunkten in 39 Pflichtspielen überzeugte, könnte bei Bayer in die Fußstapfen von Nationalspieler Julian Brandt treten, der zur kommenden Saison für 25 Millionen Euro zu Vizemeister Borussia Dortmund wechselt.

Bei Real hat Ödegaard noch Vertrag bis 2021. Der Offensivspieler war Anfang 2015 als 16-Jähriger aus seiner Heimat von Strömsgodset IF zum spanischen Rekordmeister Real gewechselt. Dort konnte sich der Youngster bislang aber nicht durchsetzen und wurde in den vergangenen zwei Spielzeiten in die niederländische Eredivisie verliehen.