Kruse-Wechsel angeblich fix - China lockt mit Mega-Offerte

Sebastian Widmann, getty

Max Kruse lässt Vertrag bei Werder Bremen auslaufen

Seit einigen Tagen versucht Max Kruse sein Glück bei der Poker-Weltmeisterschaft in Las Vegas. Nebenbei hat der Ex-Nationalspieler aber offenbar genug Zeit, sich um seine Zukunft zu kümmern. Dies legen zwei Medienberichte nahe, die potenzielle Abnehmer für den Stürmer ins Spiel bringen.

Laut Informationen der türkischen Tageszeitung "Hürriyet" wird Max Kruse in der kommenden Saison für den 19-maligen Meister Fernerbahce stürmen. Demnach hat sich der 31-Jährige mit dem Traditionsklub auf einen Wechsel geeinigt.

In Istanbul soll der ehemalige Nationalspieler, der seinen Vertrag bei Werder Bremen auslaufen lässt, drei Millionen Euro pro Saison kassieren. Am 1. Juli soll die Unterschrift erfolgen und der Transfer offiziell bestätigt werden.

Wie viel Wahrheitsgehalt in der Meldung steckt, bleibt abzuwarten. Schließlich hatte Kruse stets betont, er wolle zu einem Klub wechseln, der in der kommenden Saison international vertreten ist. Fenerbahce hatte den Einzug in den Europacup als Tabellensechster allerdings klar verpasst.

Ködert Roger Schmidt Kruse mit Mega-Gehalt?

Das Portal "fussballtransfers" will derweil erfahren haben, dass Kruse zu einem alten Bekannten nach China wechseln könnte. Es heißt, dem 31-Jährigen liege ein mehr als attraktives Angebot von Beijing Guoan vor. Trainer des aktuellen Tabellenführers der chinesischen Super League ist der Ex-Bundesliga-Coach Roger Schmidt.

Auch der ehemalige Bundesligaprofi Renato Augusto (Bayer Leverkusen) steht beim Hauptstadtklub unter Vertrag.

Der Klub aus Peking ködert Kruse angeblich mit einem Jahresgehalt in Höhe von zwölf Millionen Euro. Die Vertragslaufzeit soll drei Jahre betragen. Während der Stürmer seine sportlichen Ambitionen in China zurückschrauben müsste, dürfte die Offerte die finanziellen Vorstellungen Kruses sicher mehr als erfüllen.