Durm bestätigt Gespräche mit Schalke

AFP/SID/DANIEL LEAL-OLIVAS

Für Erik Durm hat die Bundesliga Priorität

Ex-Nationalspieler Erik Durm will nach einem England-Abenteuer bei Huddersfield Town wieder in Deutschland Fußball spielen.

"Ich will zurück in die Heimat, in die Bundesliga", sagte Durm, 2014 in Brasilien Weltmeister ohne Einsatz, dem "kicker". Er könne sich auch Spanien oder Italien vorstellen, aber: "Priorität hat die Bundesliga."

In den letzten Tagen wurde Durm immer wieder mit namhaften Klubs in Verbindung gebracht, auch mit dem FC Schalke, bei dem Durms Ex-Trainer David Wagner zur kommenden Saison das Ruder übernimmt. Es habe Gespräche mit den Königsblauen gegeben, gestand Durm. Allerdings wolle er nichts überstürzen.

Der 27-Jährige ist vereinslos, nachdem er dem Premier-League-Absteiger Huddersfield mitgeteilt hatte, dass er nicht in der 2. Liga spielen will.

Im Hinblick auf die Deutsche Meisterschaft wünscht sich Durm insgeheim, dass der BVB in Zukunft das Rennen macht. Allerdings hänge dies auch "von den weiteren Transferaktivitäten des FC Bayern ab", sagte er ehemalige Spieler der Borussia. "Der Bundesliga", so Durm, "täte ein anderer Meister mal gut."