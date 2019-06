Embolo-Wechsel nach Gladbach angeblich perfekt

sid

Breel Embolo wechselt wohl nach Gladbach

Stürmer Breel Embolo steht bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 anscheinend vor dem Absprung. Wie die "WAZ" berichtet, soll der Schweizer Nationalspieler bereits am Mittwoch bei Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach unterschreiben.

Embolo hatte zuvor angeblich bereits seinen Urlaub unterbrochen, um in Mönchengladbach vorab einen Fitnesstest zu absolvieren.

Der 22-Jährige hat in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis 2021, kann den Klub aber wohl aufgrund einer Ausstiegsklausel früher verlassen. Embolo war im Sommer 2016 für 27 Millionen vom FC Basel nach Gelsenkirchen gewechselt, hatte große Teile seiner ersten Saison auf Schalke allerdings wegen einer schweren Knöchelverletzung verpasst.

Noch offen ist, wie viel Ablöse die Fohlen nach Gelsenkirchen überweisen. Während die Gladbacher "nur" um die zehn Millionen zahlen wollen, erhoffen sich die Knappen ungefähr das doppelte. Embolos Ausstiegsklausel liegt bei utopischen 45 Millionen Euro.

Insgesamt bestritt Embolo 48 Bundesliga-Partien für die Königsblauen und schoss zehn Tore. In der Champions League kam er 13 Mal zum Einsatz (2 Treffer). Gladbach startet am Sonntag unter dem neuen Trainer Marco Rose in die Saisonvorbereitung.

Wie Rose mit dem Stürmer plant, steht laut "Sport Bild" bereits fest. Demnach ist der Schweizer im 4-4-2 des Trainers als zweite Spitze neben Alassane Pléa vorgesehen.