S04-Sportvorstand verrät nächste Schritte im Nübel-Poker

Alessandro Sabattini, getty

Bleibt Alexander Nübel beim FC Schalke 04?

Trotz des Patzers im Finale gegen Spanien hat Alexander Nübel bei der U21-Europameisterschaft positiv auf sich aufmerksam gemacht. Der FC Schalke 04 möchte seinen Torhüter unbedingt langfristig binden. Sportvorstand Jochen Schneider kündigte nun intensive Gespräche an.

"Wir werden alles tun, um Alex zu halten. Aber ich kann euch nichts versprechen", verriet der Schalke-Verantwortliche den Fans am Sonntag auf der Mitgliederversammlung.

In den vergangenen Jahren verließen viele hoffnungsvolle Talente wie Max Meyer oder Sead Kolasinac den FC Schalke 04 schon in jungen Jahren. Damit soll laut Schneider zukünftig Schluss sein: "Ziel muss es sein, möglichst früh mit den Jungs im Gespräch zu sein und so eine Bindung zu erzeugen."

Diese Schritte möchte Schneider jetzt bei Nübel einleiten. Das ist auch nötig, schließlich läuft der Vertrag des 22-Jährigen bereits 2020 aus. Mit dem FC Bayern München soll es zudem schon einen konkreten Interessenten geben.

Nach der U21-EM geht es für Nübel zunächst jedoch wieder in eine neue Saison mit dem FC Schalke 04. Laut Schneider hat der Schlussmann seinen Stammplatz aus der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit allerdings noch nicht sicher. Das Duell mit Ralf Fährmann sei noch offen.