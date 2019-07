Borussia Dortmund plant 20-Millionen-Umzug

Christof Koepsel, getty

Michael Zorc und Co. ziehen mit der BVB-Geschäftsstelle um

Gerüchte um potenzielle Neuzugänge für Borussia Dortmund schießen nahezu täglich ins Kraut, der BVB investiert derzeit allerdings nicht nur in den Kader.

Borussia Dortmund wird in den kommenden drei Jahren seinen Profi-, Amateur- und Nachwuchs-Trakt in Brackel umgestalten und dabei vor allem ein Augenmerk auf die Sicherheit legen. Die Neugestaltung kostet rund 20 Millionen Euro. Das berichtet "Bild". Die Entscheidung soll eine Folge des Bombenanschlags, der im April 2017 auf den Mannschaftsbus des BVB verübt wurde, sein.

Konkret nennt der Bericht eine Schranke mit automatischer Nummernschild-Erkennung, die den Zugang zum Gelände regelt sowie ein "Team Sicherheit", das alle Besucher genau unter die Lupe nimmt.

Hervorstechendste Neuerung ist allerdings der Umzug der "Geschäftsstelle Sport" vom Rheinlanddamm in den "Hochsicherheitstrakt" nach Brackel. Sportdirektor Michael Zorc, Sebastian Kehl, Leiter des Lizenspielerbereichs, und Co. sollen bald in der 3. Etage des Neubaus thronen und direkt auf die Trainingsplätze blicken können.

BVB baut Mega-Halle für optimales Training

"Die Verlegung der Geschäftsstelle Sport raus nach Brackel ist schon sehr hilfreich. Die Wege zwischen allen Beteiligten sind dann viel kürzer", zitiert "Bild" BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Weiterhin soll eine Halle mit einem 45 mal 65 Meter großen Kunstrasenplatz und zwölf Meter Deckenhöhe entstehen, die auch bei widrigen Bedingungen perfektes Training garantieren soll.

"Wir freuen uns alle sehr auf das Projekt und wollen ideale Rahmenbedingungen schaffen, um junge Talente bestmöglich zu entwickeln. Das neue Trainingszentrum soll bei den Spielern den Impuls auslösen, hier unbedingt spielen zu wollen", freute sich Nachwuchs-Chef Lars Ricken über die Planungen.