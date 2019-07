Nächste Schlappe: Bayern offenbar bei Real-Profi abgeblitzt

Matthias Hangst, getty

Lucas Vázquez will offenbar nicht zum FC Bayern wechseln

Leroy Sané? Äußert sich nicht! Callum Hudson-Odoi? Darf nicht weg! Ousmane Dembélé? Will angeblich nicht! Der FC Bayern München ist auf dem Transfermarkt zur Zeit wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Trotzdem geht die Suche nach einem weiteren Außenstürmer unaufhörlich weiter.

Nun ist Lucas Vázquez von Real Madrid in den Fokus geraten. Doch auch hier haben sich die Verantwortlichen offenbar eine Absage eingefangen.

Laut einem Bericht der spanischen "AS" soll der 28-jährige Spanier die Planstelle auf den Außenbahnen im Mittelfeld besetzen. Vázquez' Vertrag bei Real Madrid läuft zwar noch bis 2021, doch nach der Verpflichtung von Luka Jovic und Eden Hazard soll ein Verkauf des Nationalspielers die Gehaltsliste der Königlichen entlasten.

Beste Voraussetzungen also für den deutschen Rekordmeister, bei Vázquez anzuklopfen. Eigentlich! Denn obwohl dem Rechtsaußen offenbar ein konkretes Angebot aus München vorliegt, scheint dieser einen Wechsel in die Premier League zu bevorzugen.

Haben die Gunners die Nase vorn?

Nach "AS"-Informationen soll deshalb der FC Arsenal beim Real-Profi in der Pole Position sein. Neben den Londonern bieten auch Inter Mailand und Paris Saint-Germain für Vázquez.

32 Millionen Euro plus mögliche Boni im Bereich von drei Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum. Viel Geld für den Offensivmann, der in der letzten Saison zwar 31 Partien in La Liga bestritt, dabei jedoch selten über die volle Spielzeit auf dem Feld stand und auf eine magere Ausbeute von einem Treffer und drei Vorlagen zurückblickt.

Insgesamt kommt der Rechtsfuß, der in der Real-Jugend ausgebildet wurde, auf 183 Spiele, 21 Tore und 44 Vorlagen im Dress der Königlichen.